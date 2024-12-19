Зеленский о возрасте мобилизации: Если человек без оружия, какая разница, 20 ему или 30?

Президент Владимир Зеленский, комментируя обсуждение о возможном снижении мобилизационного возраста, отметил, что сейчас более актуальным является обеспечение армии оружием и обучением со стороны Запада.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

На просьбу прокомментировать дискуссии на Западе о снижении возраста мобилизации до 18 лет президент сказал: "Скажите, пожалуйста, если человек стоит перед вами без оружия, какая разница – 20 лет этому человеку или 30? Никакой нет разницы".

"То есть партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А я обращаю внимание на то, что у нас есть "голые" бригады... У нас достаточно разных бригад: есть сильные бригады, а есть бригады, которые не укомплектованы, прежде всего – оружием", – добавил он.

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Глава государства далее сказал, что считает "не очень справедливыми" требования на Западе относительно снижения возраста мобилизации, приведя в пример проблемы с подготовкой украинских бригад за рубежом.

"Когда мы говорили о тренировке 14 бригад – минимум 12 бригад за рубежом... и на сегодня мы имеем одну бригаду, которую тренировали во Франции, и одну, которая сегодня дополнительно тренируется в Германии Соединенными Штатами, кстати", – утверждает он.

Зеленский в то же время признал, что "людей всегда недостаточно", приводя еще один аргумент – о технологичности нынешней войны в Украине.

"Современные технологии – ракеты, дроны, дальнобойные возможности, ПВО – все это очень важные вещи. Как можно работать вперед, если с неба падают КАБы, а ты не контролируешь небо? То есть не хватает ПВО и количество F-16 в нашем небе пока маловато", – отметил глава государства.

Напомним, в последние недели от США звучат публичные и непубличные призывы к Украине снижать мобилизационный возраст до 18 лет, с аргументом, что нехватка личного состава на фронте становится критической и именно поэтому России удается обеспечивать продвижение на востоке.

По данным СМИ, споры вокруг количественных показателей мобилизации и мобилизационного возраста привели к напряженности в отношениях между президентами Украины и США.