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Байден считает, что при его президентстве США окрепли, а их враги – ослабли

Новости — Понедельник, 13 января 2025, 21:46 — Олег Павлюк

Президент США Джо Байден считает, что за четыре года его администрации Вашингтон укрепил свое положение на глобальной арене, тогда как его оппоненты, наоборот, ослабли.

Об этом он сказал в речи в Государственном департаменте США в понедельник, 13 января, сообщает "Европейская правда".

По словам Байдена, США находятся "в поворотном моменте".

"Эпоха после Холодной войны подошла к концу, наступила новая эпоха. И за эти четыре года мы представали перед кризисами, нас испытывали, и из этих испытаний мы, на мой взгляд, вышли сильнее, чем до этого", – констатировал он.

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Среди прочего, американский президент упомянул глобальную экономическую конкуренцию, в которой, считает он, "благодаря моей администрации США побеждают".

"Если сравнить с четырьмя годами назад, Америка сильнее, наши альянсы – сильнее, наши враги и конкуренты – слабее, и мы достигли этого не путем войны", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что при его президентстве США увеличили свою силу во всех измерениях – дипломатическом, военном, технологическом и экономическом.

"И теперь Америка более способна и, позволю себе сказать, готова, чем была долгое время", – считает американский лидер.

Как известно, Джо Байден в последние дни президентства запланировал две речи – о внешней политике и положении США в мире и своих собственных достижениях на государственной службе.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, действующее руководство США прилагает усилия, чтобы обеспечить сильные позиции во внешней политике для следующей администрации Трампа.

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Байден США
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