Блинкен: У Байдена готовят прочные позиции по Украине для будущей администрации Трампа

Действующее руководство США во главе с президентом Джо Байденом прилагает усилия, чтобы обеспечить сильные позиции во внешней политике для следующей администрации республиканца Дональда Трампа, в том числе по Украине.

Об этом заявил для CBS News государственный секретарь США Энтони Блинкен, транскрипт интервью опубликовала пресс-служба Госдепа США, передает "Европейская правда".

Ведущая сказала, что критики опасаются возможного завершения российской войны при Трампе не в пользу Украины. На это Блинкен ответил, что пока нет смысла "спекулировать на этом вопросе".

"Что имеет смысл – это убедиться, что мы дадим следующей администрации, будущей администрации Трампа, как можно более сильную позиции для того, чтобы она могла реализовывать политику по всему миру независимо от того, это Украина или что-то другое", – акцентировал он.

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Напомним, несколько дней назад избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже работает над организацией встречи с Путиным. В Кремле, комментируя это заявление, отметили, что российский правитель "открыт к контактам".

Между тем в МИД Украины сообщили, что Киев ожидает встречи президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа вскоре после его инаугурации 20 января.

А номинированный Трампом советник по национальной безопасности Майк Уолц 12 января подтвердил, что команда избранного президента работает над подготовкой его будущей встречи с правителем России и для этого "в последующие месяцы" будет устанавливать связь с российской стороной.