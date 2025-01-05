СМИ узнали планы Байдена на последние дни президентства

До завершения своего президентского срока 20 января 2025 года Джо Байден планирует произнести две большие речи, в которых подытожит свои более 50 лет карьеры на государственной службе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом NBC News узнало от двух информированных источников.

По словам источников NBC News, первая речь Байдена будет посвящена внешней политике и, как ожидается, будет произнесена после возвращения из визита в Италию 12 января.

В ней, говорится в материале, Байден может сосредоточиться на необходимости США поддерживать глобальные союзы, упомянув о расширении НАТО, развитии отношений в Индо-Тихоокеанском регионе, а также военной и финансовой поддержке Украины после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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Вторая речь президента США, пишет NBC News, станет прощальным обращением к американцам, где он подытожит свои годы в Белом доме и на госслужбе.

Ожидается, что традиционное обращение будет в духе, подобном прощальным речам некоторых предшественников Байдена, в частности Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона и Барака Обамы.

По словам источников NBC News, ни одна из речей Байдена еще не готова полностью, но его команда уже составила их план и темы.

Также администрация президента США в последние дни своей работы может принять дополнительные шаги для противодействия внутреннему терроризму после последних событий, а Байден может объявить дополнительные помилования людей, отмечает телеканал.

Как известно, избранный президент США Дональд Трамп запланировал "митинг победы" в Вашингтоне 19 января – за день до инаугурации на второй президентский срок.