Канада рассматривает увеличение импорта из США на фоне тарифных угроз Трампа

Посол Канады в США Кирстен Гиллман заявила, что страна готова закупить больше товаров у Соединенных Штатов, включая свой следующий флот подводных лодок.

Об этом она сказала в интервью AP, цитирует "Европейская правда".

Гиллман акцентировала, что такой шаг рассматривается, чтобы успокоить обеспокоенность избранного президента США Дональда Трампа относительно дефицита в торговле между странами.

В то же время она предупредила американцев, что цены для них вырастут почти немедленно, если Трамп реализует свой план по введению 25% тарифов на все канадские товары.

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Гиллман отметила, что Канада покупает у США больше, чем любая другая страна, но готова покупать больше.

"Мы рады получать все, что можем, из Соединенных Штатов. И у нас есть некоторые крупные военные закупки, например, замена всего нашего подводного флота. Возможно, это те закупки, которые могут быть осуществлены в США", – поделилась дипломат.

Она также акцентировала, что 70% военных закупок Канады осуществляются из американских источников. Это включает в себя план закупки 88 истребителей F-35.

В то же время дипломат отметила, что в прошлом году США имели дефицит торгового баланса с Канадой в размере $75 млрд, но отметила, что треть того, что Канада продает в США, – это экспорт энергоносителей.

По словам Гиллман, торговля с Канадой поддерживает более 8 млн рабочих мест в Соединенных Штатах, а Канада является крупнейшим покупателем для 36 американских штатов. По ее словам, Канада поставляет много сырьевых материалов, которые идут на производство в США.

"Добавление 25% тарифов на эти товары почти сразу поднимет цену для американцев. И в то время, когда стоимость жизни является сложной, когда цены на продукты питания высокие, это кажется неправильным направлением", – уверена она.

Дипломат подчеркнула – Канада не заинтересована в торговой войне, но отметила, что канадскому правительству будет трудно не отреагировать, если правительство США сделает выбор, который навредит стране.

Отдельно она обратила внимание на то, что США и Канада ведут "борьбу поколений" с Китаем. По ее словам, Трамп четко заявил об экономической угрозе и угрозе безопасности, которую представляет Пекин.

Посол также отвергла разговоры Трампа о том, что Канада "станет 51-м штатом США", заявив, что именно так республиканец ведет переговоры.

"У него есть стиль ведения переговоров, который предполагает позиционирование себя как можно лучше для обсуждения. Я думаю, что это именно так", – добавила она.

Напомним, Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопрос торговли и иммиграции.

Переговоры Трюдо и Трампа на фоне этих угроз обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США". В частности, 8 января Трамп опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.

9 января СМИ информировали, что правительство Канады рассматривает возможность введения тарифов на широкий спектр товаров американского производства, если Трамп воплотит свою угрозу обложить 25-процентной пошлиной канадский импорт.

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