Премьер Испании за усиление обороны Европы, но против "гонки вооружений"

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что Европа должна укрепить свою оборонную и безопасность промышленность, чтобы не быть втянутой в "новую гонку вооружений".

Об этом он сказал на конференции послов в Мадриде во вторник, 14 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

По словам Санчеса, Европа "должна проснуться раз и навсегда", поскольку в нынешнем мире "недостаточно приспосабливаться к геополитической реальности".

"Европа должна быть способной укрепить себя, чтобы влиять на эту реальность и защищать свои интересы и ценности", – подчеркнул испанский премьер, назвав среди угроз вооруженные террористические группировки, войны и автократии.

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В то же время Санчес подчеркнул, что "никогда не будет поощрять милитаристский дрейф, который ведет нас к новой гонке вооружений".

"Испания верит в мир и дипломатию как формулу решения конфликтов, и я всегда буду утверждать, что безопасность выходит далеко за пределы оборонных расходов", – пояснил он.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом усилило неопределенность относительно обязательств США по безопасности перед европейскими союзниками.

Республиканец потребовал от членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и заявил, что добьется быстрого урегулирования полномасштабного российского вторжения в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает расходы на оборону на уровне 2% ВВП недостаточными, пошутив, что без их роста европейцам "придется доставать учебники по русскому языку или ехать в Новую Зеландию".