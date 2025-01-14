Премʼєр Іспанії за посилення оборони Європи, але проти "гонки озброєнь"

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що Європа повинна зміцнити свою оборонну і безпекову промисловість, щоб не бути втягнутою в "нову гонку озброєнь".

Про це він сказав на конференції послів у Мадриді у вівторок, 14 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

За словами Санчеса, Європа "повинна прокинутися раз і назавжди", оскільки в нинішньому світі "недостатньо пристосовуватися до геополітичної реальності".

"Європа повинна бути здатною зміцнити себе, щоб впливати на цю реальність і захищати свої інтереси і цінності", – наголосив іспанський премʼєр, назвавши серед загроз озброєні терористичні угруповання, війни та автократії.

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Водночас Санчес підкреслив, що "ніколи не заохочуватиме мілітаристський дрейф, який веде нас до нової гонки озброєнь".

"Іспанія вірить в мир і дипломатію як формулу вирішення конфліктів, і я завжди буду стверджувати, що безпека виходить далеко за межі оборонних витрат", – пояснив він.

Повернення Дональда Трампа до Білого дому посилило невизначеність щодо безпекових зобов'язань США перед європейськими союзниками.

Республіканець зажадав від членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП та заявив, що доб'ється швидкого врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає витрати на оборону на рівні 2% ВВП недостатніми, пожартувавши, що без їхнього зростання європейцям "доведеться діставати підручники з російської мови або їхати у Нову Зеландію".