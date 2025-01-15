Зеленский прибыл в Варшаву

Президент Владимир Зеленский в среду, 15 января, прибыл в Варшаву, где у него запланирована встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает "Европейская правда".

Как рассказал Никифоров, 15 января президент прибыл в Польшу, вскоре начнется его встреча с Туском.

Кроме этого, как он проинформировал, у Зеленского запланирована встреча с президентом страны Анджеем Дудой, а также встреча с украинской общиной и другие мероприятия.

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Отметим, в середине декабря Туск посетил Львов, где заявил о прогрессе в исторических вопросах в польско-украинских отношениях.

Стоит отметить, что этот визит Зеленского происходит на фоне недавних заявлений польского премьера о "прорыве" в деле эксгумации жертв Волынской трагедии.

А 13 января стало известно, что в апреле на территории Тернопольской области начнется эксгумация останков поляков, похороненных в бывшем селе Пужники, погибших в 1945 году.