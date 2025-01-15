Зеленський прибув до Варшави

Президент Володимир Зеленський у середу, 15 січня, прибув до Варшави, де у нього запланована зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це у коментарі журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає "Європейська правда".

Як розповів Никифоров, 15 січня президент прибув до Польщі, невдовзі розпочнеться його зустріч із Туском.

Окрім цього, як він проінформував, у Зеленського запланована зустріч із президентом країни Анджеєм Дудою, а також зустріч з українською громадою та інші заходи.

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Зазначимо, в середині грудня Туск відвідав Львів, де заявив про прогрес в історичних питаннях у польсько-українських відносинах.

Варто зауважити, що цей візит Зеленського відбувається на тлі нещодавніх заяв польського прем’єра щодо "прориву" у справі ексгумації жертв Волинської трагедії.

13 січня стало відомо, що у квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків поляків, похованих у колишньому селі Пужники, що загинули у 1945 році.