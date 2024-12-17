Туск во Львове заявил об "очевидном прогрессе" в вопросах истории с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о прогрессе в исторических вопросах в польско-украинских отношениях.

Такое он сказал на пресс-конференции во Львове вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

По словам Туска, существует "очевидный прогресс", когда речь идет о так называемых сложных, исторических вопросах в отношениях между Польшей и Украиной.

Он отметил, что поляки ждут решения по эксгумации жертв событий на Волыни 1940-х годов, но также понимают, какова ситуация.

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"История никогда не была легкой, но она, безусловно, не может нас разделить, и она точно не разделит нас", – заверил польский премьер.

Тема событий на Волыни 1943-1945 годов, которую в украинской историографии называют Волынской трагедией, а в польской – Волынской резней, остается камнем преткновения в двусторонних отношениях.

Но в конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Ранее Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

Больше о последнем решении Украины по проблеме, которая отравляла отношения с Польшей, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".