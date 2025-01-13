Украина разрешила на Тернопольщине эксгумацию останков поляков – начнется в апреле
Новости — Понедельник, 13 января 2025, 16:19 —
Изменено 21:10. Изменен заголовок и первый абзац новости.
В апреле на территории Тернопольской области начнется эксгумация останков поляков, похороненных в бывшем селе Пужники, погибших в 1945 году.
Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, пишет "Европейская правда".
Фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения два года назад, получил разрешение от украинских властей на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований.
Целью эксгумации прежде всего является установление личностей людей, чьи останки были найдены в яме возле бывшего кладбища.
Как подчеркнул Мацей Данцевич, заместитель председателя фонда "Свобода и демократия", после раскопок останки будут исследованы польскими археологами и антропологами.
Специалисты уже собирают генетический материал у потомков.
"На месте, где расположены останки, этот материал также будет собран таким профессиональным способом", – рассказал Данцевич в эфире радиостанции.
После исследований планируется перезахоронить жертв и увековечить память об этом месте.
Сообщают, что во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.
Напомним, в минувшую пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о "прорыве" в деле эксгумации жертв Волынской трагедии, но он не стал раскрывать детали.
Заместитель министра культуры Украины по вопросам евроинтеграции Андрей Наджос сообщил, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков взаимных исторических конфликтов.
В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, в котором Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными лицами поисково-эксгумационных работ.