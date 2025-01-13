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В апреле на территории Тернопольской области начнется эксгумация останков поляков, похороненных в бывшем селе Пужники, погибших в 1945 году.

Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, пишет "Европейская правда".

Фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения два года назад, получил разрешение от украинских властей на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований.

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Целью эксгумации прежде всего является установление личностей людей, чьи останки были найдены в яме возле бывшего кладбища.

Как подчеркнул Мацей Данцевич, заместитель председателя фонда "Свобода и демократия", после раскопок останки будут исследованы польскими археологами и антропологами.

Специалисты уже собирают генетический материал у потомков.

"На месте, где расположены останки, этот материал также будет собран таким профессиональным способом", – рассказал Данцевич в эфире радиостанции.

После исследований планируется перезахоронить жертв и увековечить память об этом месте.

Сообщают, что во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.

Напомним, в минувшую пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о "прорыве" в деле эксгумации жертв Волынской трагедии, но он не стал раскрывать детали.

Заместитель министра культуры Украины по вопросам евроинтеграции Андрей Наджос сообщил, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков взаимных исторических конфликтов.

В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, в котором Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными лицами поисково-эксгумационных работ.