В Еврокомиссии приветствовали соглашение между Израилем и ХАМАС о перемирии

Европейский комиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица приветствовала достижение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, о котором сообщили СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Шуица отметила, что прекращение огня и освобождение заложников между Израилем и ХАМАС "принесут крайне необходимое облегчение тем, кто пострадал от разрушительного конфликта".

"ЕС остается преданным поддержке всех усилий, направленных на достижение долговременного мира и восстановления", – добавила еврокомиссар.

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Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении боевых действий в Газе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

В частности ожидается, что ХАМАС и связанные с ним боевые группировки освободят 33 заложников, а Израиль – сотни палестинских заключенных. Кроме того, палестинское гражданское население сможет вернуться в северную часть Газы.

Еще до официального подтверждения соглашения его прокомментировал избранный президент США Дональд Трамп, позже заявив, что без его победы в ноябре 2024 года оно было бы невозможным.

В то же время офис премьер-министра Израиля заявил, что переговорщики еще согласовывают отдельные пункты соглашения, но там надеются на завершение этого процесса в ближайшие часы.

Ранее Трамп заявлял, что хочет добиться прекращения огня в Газе и соглашения об освобождении заложников до своего вступления в должность 20 января 2025 года.