Фицо назвал Зеленского " попрошайкой и шантажистом" и вспомнил об обиде на Тимошенко

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жестко раскритиковал Украину как ненадежного партнера и заявил, что ему надоело, как президент Владимир Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

Как пишет "Европейская правда", об этом Фицо заявил во время выступления на парламентском комитете в пятницу, видео которого он выложил на своей Facebook-странице.

Заседание парламентского комитета было созвано оппозицией, которая требовала от Фицо объяснений относительно его встречи с лидером России Владимиром Путиным в Москве, а также информации о дальнейших шагах Словакии в связи с прекращением транзита российского газа через Украину.

Фицо рассказал, что в вопросе транзита газа из Украины на территорию Словакии было подготовлено два варианта решений, которые якобы были согласованы премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Одним из них должна была стать договоренность между Россией и Азербайджаном, чтобы азербайджанский газ поступал в Словакию. Но, по словам Фицо, Владимир Зеленский сорвал эту договоренность.

Вторым вариантом было предложение материнской компании SPP создать дочернюю компанию на российско-украинской границе, чтобы словацкий газ транспортировался в Словакию через Украину.

Фицо назвал президента Украины ненадежным и сказал, что иногда он "сыт им по горло".

"Он ходит по той Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться", – сказал премьер-министр Словакии.

Вместо этого он заявил, что Россия всегда была надежным партнером, когда речь шла о поставках энергоносителей.

"Россия никогда нас не обманывала, в отличие от Украины. Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был в Украине, когда я обратился к украинскому премьер-министру Тимошенко с просьбой дать нам из резервуаров, которые они имеют в западной части Украины, немного газа, я получил ответ, что меня послали к черту. Это типичные украинцы", – пожаловался Фицо.

Напомним, ранее "ЕП" подробно писала о том, что Фицо стал антиукраинским из-за обиды на Юлию Тимошенко.

Тем временем, президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев из-за того, что Украина прекратила транзит российского газа.

Кроме того, в связи с остановкой транзита газа Фицо озвучил список угроз в адрес Киева, среди которых – применение вето на решение ЕС по Украине.