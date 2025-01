Зеленский въедливо ответил на оскорбления Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на оскорбительные высказывания словацкого премьера Роберта Фицо и отметил, что тот отверг предложенную Киевом помощь для смягчения эффекта от остановки поставок российского газа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу он опубликовал в своем X (Twitter).

"Хорошо, что премьер-министр Словакии Фицо уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме и находится в Братиславе. Видимо, для него лично это непросто – вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки", – отметил Зеленский.

It’s good that Slovakia’s Prime Minister Fico has finally returned from his vacation at a luxurious hotel in Vietnam and is now in Bratislava. For him, personally, it must be challenging–switching from living in luxury to now trying to fix his own mistakes. It was an obvious…

