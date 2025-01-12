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Зеленский въедливо ответил на оскорбления Фицо

Новости — Воскресенье, 12 января 2025, 19:03 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на оскорбительные высказывания словацкого премьера Роберта Фицо и отметил, что тот отверг предложенную Киевом помощь для смягчения эффекта от остановки поставок российского газа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу он опубликовал в своем X (Twitter).

"Хорошо, что премьер-министр Словакии Фицо уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме и находится в Братиславе. Видимо, для него лично это непросто – вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки", – отметил Зеленский.

Он назвал ошибкой словацкого премьера то, что он надеялся "бесконечно сохранять теневые схемы" сотрудничества с Россией.

"Мы предлагали свою помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но сам Фицо напыщенно отказался. Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого.

Но проблема именно в том, что он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл. Это была его проигрышная ставка с самого начала", – заявил президент Украины.

Он выразил надежду, что дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов в Европу, сотрудничество с Еврокомиссией, и вероятно увеличение поставок американского газа с приходом к власти новой администрации "помогут преодолеть проблемы, которые возникают из-за недальновидности отдельных европейских деятелей".

Ранее на этой неделе Роберт Фицо назвал Зеленского "нищим и шантажистом" и вспомнил об обиде на Юлию Тимошенко ("ЕвроПравда" объясняла, как этот эпизод многолетней давности настроил Фицо против Украины).

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев из-за того, что Украина прекратила транзит российского газа.

12 января группа пророссийских депутатов парламента Словакии отправилась с визитом в Москву, где они собираются встречаться с депутатами Госдумы и другими представителями российской власти.

Читайте подробнее, как московский вояж Фицо в конце 2024 года испортил отношения Украины и Словакии.

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