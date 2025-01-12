Зеленский въедливо ответил на оскорбления Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на оскорбительные высказывания словацкого премьера Роберта Фицо и отметил, что тот отверг предложенную Киевом помощь для смягчения эффекта от остановки поставок российского газа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу он опубликовал в своем X (Twitter).

"Хорошо, что премьер-министр Словакии Фицо уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме и находится в Братиславе. Видимо, для него лично это непросто – вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки", – отметил Зеленский.

It’s good that Slovakia’s Prime Minister Fico has finally returned from his vacation at a luxurious hotel in Vietnam and is now in Bratislava. For him, personally, it must be challenging–switching from living in luxury to now trying to fix his own mistakes. It was an obvious… Реклама: January 12, 2025

Он назвал ошибкой словацкого премьера то, что он надеялся "бесконечно сохранять теневые схемы" сотрудничества с Россией.

"Мы предлагали свою помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но сам Фицо напыщенно отказался. Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого.

Но проблема именно в том, что он сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл. Это была его проигрышная ставка с самого начала", – заявил президент Украины.

Он выразил надежду, что дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов в Европу, сотрудничество с Еврокомиссией, и вероятно увеличение поставок американского газа с приходом к власти новой администрации "помогут преодолеть проблемы, которые возникают из-за недальновидности отдельных европейских деятелей".

Ранее на этой неделе Роберт Фицо назвал Зеленского "нищим и шантажистом" и вспомнил об обиде на Юлию Тимошенко ("ЕвроПравда" объясняла, как этот эпизод многолетней давности настроил Фицо против Украины).

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев из-за того, что Украина прекратила транзит российского газа.

12 января группа пророссийских депутатов парламента Словакии отправилась с визитом в Москву, где они собираются встречаться с депутатами Госдумы и другими представителями российской власти.

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