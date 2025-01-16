Прокуратура Польши попросила Сейм снять иммунитет с экс-премьера Моравецкого

Национальная прокуратура Польши подала представление в Сейм с просьбой снять иммунитет с экс-премьера Матеуша Моравецкого для преследования по делу о голосовании по почте в 2020 году.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с представлением прокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что 16 января генеральный прокурор Адам Боднар направил спикеру Сейма Шимону Головне представление о предоставлении Сеймом согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Матеуша Моравецкого.

"Привлечение депутата Сейма Республики Польша к уголовной ответственности возможно при предварительном согласии Сейма Республики Польша", – указано в представлении.

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По данным прокуратуры, оценка доказательств "дает основания считать обоснованным подозрение, что депутат Матеуш Моравецкий совершил преступление, которое заключается в превышении полномочий государственного должностного лица...и невыполнении возложенных на него обязанностей, чем он действовал в ущерб общественным интересам и привел к бессмысленному, неэффективному и неоправданному расходованию государственных средств на общую сумму не менее 56 450 406,16 злотых".

Напомним, президентские выборы в Польше 2020 года, которые сначала планировали на 10 апреля, пришлись на разгар эпидемии коронавируса и строгих ограничений.

В тех обстоятельствах премьер решил поручить готовить почтовое голосование, но в итоге оно не состоялось. 7 мая Национальная избирательная комиссия объявила, что голосование 10 мая не может состояться.

Выборы провели преимущественно традиционным способом 28 июня и 12 июля.

В 2021 году Польская почта попросила компенсацию от Национальной избирательной комиссии в размере более 70 млн злотых в связи с расходами на выборы, однако получила не полную сумму, поскольку избирком не нашел юридических оснований для выплаты полной суммы. Судебная тяжба по этому поводу продолжается.

В мае 2024 года Моравецкого вызвали по этому поводу на заседание следственной комиссии Сейма по выборам по почте, где он настаивал, что его решение проводить почтовое голосование в тех обстоятельствах было самым безопасным.

Вице-председатель комиссии после того заявил, что в Сейме готовят представление в прокуратуру о возможном совершении преступления экс-премьером Матеушем Моравецким.

Напомним, в Сейме нового созыва создали три следственные комиссии: по почтовому голосованию на президентских выборах 2020 года во время пандемии, по случаям слежки за оппозиционными политиками с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus при правлении предыдущей власти, и по "визовому скандалу".