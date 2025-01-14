Президент Сербии хочет консультативного референдума по своей отставке

Президент Сербии Александар Вучич обратился к оппозиции с просьбой требовать проведения так называемого консультативного референдума по отставке президента, чтобы определить, какую поддержку он имеет среди граждан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1info.

В заметке в Instagram Вучич заявил, что неправительственная организация CRTA объявила, что подавляющее большинство граждан выступает за его устранение.

"Нет более надежного источника, ни для международного сообщества, ни для политических партий в Сербии, чем эта неправительственная организация", – сыронизировал он.

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"Если эти заявления CRTA правдивы, мне невозможно оставаться на посту президента Сербии, и поэтому необходимо, чтобы оппозиционные партии подали только 67 подписей для проведения консультативного референдума по президенту Сербии", – добавил он.

Он добавил, что легитимность является самой важной вещью в политике, а суверенитет вытекает из воли народа.

"Я думаю, что предложение более чем справедливое, и это хорошо, что все в этой стране должны прекратить делать вид, что их волнуют какие-то строительные документы, и что мы наконец расставим все на свои места", – сказал Вучич.

Президент подчеркнул, что, вопреки распространенному мнению, он никогда не интересовался властью, а был заинтересован лишь в прогрессе Сербии.

В декабре Александар Вучич обвинил иностранные спецслужбы в попытке свергнуть его из-за протестов и заявил, что он не собирается бежать из страны, как свергнутый сирийский лидер Башар Асад.

В Сербии уже более 2 месяцев продолжаются протесты из-за обвала крыши железнодорожного вокзала города Новый Сад, в котором митингующие обвиняют власти. Тысячи антиправительственных протестующих в Белграде в воскресенье, 12 января, вышли на митинг с целью почтить память 15 жертв трагедии.