В Белграде тысячи людей вышли на митинг и почтили память жертв обвала на вокзале

Тысячи антиправительственных протестующих в Белграде в воскресенье, 12 января, вышли на митинг, чтобы почтить память жертв обвала крыши железнодорожного вокзала, в котором они обвиняют власти.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, протест организовали и провели студенты Белградского государственного университета, которые требуют привлечения к ответственности виновных в обрушении крыши.

Фото: Reuters

Протестующие 12 января включили фонарики на своих мобильных телефонах и стояли молча в течение 15 минут, чтобы почтить память 15 жертв.

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Они обвиняют правящую Сербскую прогрессивную партию президента Александара Вучича в коррупции и кумовстве, что он и партия отрицают.

"Мы были недовольны годами. Мы пришли сюда, чтобы выразить свой протест (власти) и поддержать студентов", – заявила одна из участниц протеста.

Фото: Reuters

Напомним, 25 декабря, сотни студентов университетов вышли на митинг в Белграде в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии.

Правительство президента Вучича пыталось смягчить недовольство людей. Оно опубликовало около 130 документов, связанных с реконструкцией здания железнодорожного вокзала.

30 декабря прокуратура города Новый Сад подала обвинительный акт против 13 человек в связи с обвалом навеса железнодорожного вокзала.

10 января тысячи людей перекрыли движение на ключевом перекрестке автомагистралей в столице Белграде во время уличных протестов.