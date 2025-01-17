СМИ: ЕС рассматривает привлечение короля Бельгии, чтобы защитить санкции против РФ от вето Венгрии

Чиновники Европейского Союза разрабатывают дополнительные меры, включая использование закона 81-летней давности с привлечением бельгийского короля, чтобы защитить санкции против России после того, как Венгрия угрожала наложить вето на их продление.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированных собеседников, передает "Европейская правда".

Собеседники издания рассказали, что их основное внимание сосредоточено на том, чтобы убедить венгерского премьера Виктора Орбана сохранить санкции против компаний и российских суверенных активов в ЕС, и они разрабатывают меры, которые могли бы защитить по крайней мере некоторые из них.

Они включают около 190 млрд евро российских государственных активов в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

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Прибыли, полученные от этих активов, позволят погасить кредит в размере 50 млрд долларов, предоставленный Украине, и чиновники считают, что они являются критически важной частью потенциальной сделки по прекращению огня.

Собеседник газеты заявил, что в случае отмены санкций против России "на следующий день деньги окажутся" у нее, поскольку финансовые посредники не будут иметь законных оснований удерживать их.

Торговые ограничения и секторальные санкции, такие как запрет на импорт нефти, также прекратят свое действие.

"Я действительно очень обеспокоен этим, и другие тоже должны быть обеспокоены. Существует большая вероятность того, что Орбан не сломается", – сказал дипломат ЕС, который ведет регулярные переговоры с венгерскими чиновниками.

Четверо собеседников отметили, что поскольку государственные активы физически хранятся в бельгийской компании, одним из запасных вариантов является использование декрета военного времени, принятого в 1944 году, который позволяет королю Филиппу блокировать вывод активов из страны.

В Королевском дворце отказались сообщить, обращались ли к королю, добавив, что ответственность за такой указ лежит на правительстве, хотя он должен быть подписан сувереном. Euroclear отказался от комментариев.

В то же время представитель бельгийского министерства иностранных дел заявил, что Бельгия вместе с другими странами-членами ЕС делает все возможное, чтобы достичь соглашения о продлении санкций против России.

"Мы смогли достичь соглашения в прошлом, и мы продолжим работать над тем, чтобы это произошло и на этот раз", – заверил он.

Как пишет газета, один бельгийский чиновник заявил, что использование чрезвычайных полномочий нарушит двустороннее инвестиционное соглашение между Бельгией и Россией.

"Если Орбан не уступит, единственное решение можно найти на национальном уровне", – сказал высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, который участвовал в подготовке.

В свою очередь пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер заявила, что "продолжается работа над обеспечением беспрепятственного и своевременного согласия" государств-членов о продлении санкций.

ЕС одобрил 15 пакетов санкций против России с момента ее вторжения в Украину в 2022 году и работает над 16-м пакетом. Евросоюз возобновляет действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласие 27 стран-членов.

До сих пор продление санкций было рутинным решением, и обычно политическое решение по этому поводу принималось на последнем в году саммите ЕС. Но известно, что на последнем саммите в декабре венгерский премьер Виктор Орбан сказал коллегам дождаться инаугурации Трампа.

На этой неделе стало известно, что Евросоюз планирует новые санкции против РФ, избежав вето Венгрии и Словакии.

16 января венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что страна считает, что ЕС должен принять решение о продлении санкций против России только после консультаций с новой администрацией США.