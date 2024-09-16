CNN: Подозреваемый в стрельбе, которую считают вероятным покушением на Трампа, поддерживал Украину

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину в соцсетях.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информацию от трех собеседников в правоохранительных органах, передает "Европейская правда".

Проверка личных данных Райана Уэсли Раута, предоставленных правоохранителями, показала, что он проживает на Гавайях и имеет восемь конфликтов с законом.

Журналисты издания из соцсетей мужчины обнаружили, что он поддерживал Украину и призвал иностранцев присоединяться к войне на стороне Украины.

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По данным телеканала, в 2022 году он публиковал десятки постов на платформе Х (Twitter), где заявлял, что готов пожертвовать своей жизнью в борьбе и что "нам нужно сжечь Кремль дотла".

Он сам называл себя "неофициальным посредником" украинской власти и активно призывал афганских военных участвовать в боевых действиях за Украину.

Райан Рут (Фото: Х)

Кроме этого, по словам собеседников телеканала, представители разведки США недавно проинформировали представителей кампании Трампа о новых признаках того, что Иран планирует усилить нападения на бывшего президента и его окружение.

В кампании Дональда Трампа ранее сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.

Американский президент Джо Байден заявил, что подозреваемый находится под стражей и поручил своей команде обеспечить Секретную службу необходимыми ресурсами для его защиты.

Напомним, в июле в кандидата в президенты США от Республиканской партии стреляли на митинге в Пенсильвании.

Во время того инцидента Трамп получил ранения, также погиб один из участников митинга. Стрелка, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, убили на месте агенты Секретной службы США.

Расследование покушения на экс-президента до сих пор продолжается.