Орбан: пришло время выбросить санкции против России в окно

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал Брюссель отказаться от санкций и наладить отношения с Россией, а также похвалил роль Венгрии во время прошлого периода председательства в ЕС.

Об этом он сказал в интервью Telex, пишет "Европейская правда".

Орбан заявил, что во время шестимесячного председательства Венгрии в ЕС самой большой целью было сделать мир "темой". Он отметил, что в этом вопросе "был достигнут значительный прогресс", ведь сегодня "все говорят о мире".

"Пришло время выбросить санкции в окно и установить с Россией отношения, свободные от санкций", – сказал он.

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По словам венгерского премьера, на это нужно время, но в Брюсселе наступит "отрезвление", а пока они находятся в "стадии запоя".

Орбан заявил, что для достижения целей экономической политики Венгрии необходим мир, и тогда "придется заняться Украиной, на которую мы сейчас смотрим только сквозь "военные очки".

Венгерский премьер заявил, что Украина представляет серьезную экономическую угрозу для Европы, и поэтому он введет серьезные защитные меры, чтобы, например, не нанести ущерб венгерской и польской сельскохозяйственным экономикам.

"Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах, а без западных денег она сегодня не страна", – добавил Орбан.

На этой неделе стало известно, что Евросоюз планирует новые санкции против РФ, избежав вето Венгрии и Словакии.

16 января венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что страна считает, что ЕС должен принять решение о продлении санкций против России только после консультаций с новой администрацией США.

Газета Financial Times узнала, что чиновники ЕС разрабатывают дополнительные меры, включая использование закона 81-летней давности с привлечением бельгийского короля, чтобы защитить санкции против России после того, как Венгрия угрожала наложить вето на их продление.