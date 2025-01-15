СМИ: ЕС планирует новые санкции против РФ, избежав вето Венгрии и Словакии
Европейская комиссия впервые намерена предложить решение по принятию санкций против России, которое позволит избежать наложения вето со стороны Венгрии и Словакии.
Об этом стало известно корреспонденту польской радиостанции RMF FM, пишет "Европейская правда".
В частности, речь идет о том, что санкции будут наложены на удобрения и другие агропродовольственные товары из России и Беларуси.
Ожидается, что решение будет принято не единогласно, а квалифицированным большинством, поскольку оно будет касаться торговли. Таким образом, Венгрия или Словакия не будут иметь права вето.
Пошлины должны быть настолько большими, что на практике импорт этих продуктов должен остановиться.
ЕС уже ввел пошлины на зерновые и масличные культуры из России и Беларуси в мае прошлого года, но не в рамках пакета санкций. С тех пор Еврокомиссия рассматривает возможность расширения возможности принятия санкций в обход требования единогласия.
В Брюсселе считают, что страны ЕС достигли "потолка" с точки зрения способности принимать решения по санкциям единогласно, о чем свидетельствуют все более слабые санкционные пакеты.
Еврокомиссия также хочет ударить по российскому "теневому флоту", то есть по судам, которые нелегально перевозят российскую нефть. Кроме внесения большего количества российских судов в черный список (сейчас в него внесены 72 судна из 600 судов "теневого флота"), рассматриваются также более креативные решения, такие как требование предъявлять страховку на случай разлива нефти. Такие решения готовят Дания, Польша и другие страны Балтийского региона.
Как сообщалось, Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину начала полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.
Ранее стало известно, что 16-й пакет санкций ЕС против России будет направлен на алюминий, агропродукцию, "теневой флот", сжиженный газ и российские банки.