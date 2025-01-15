СМИ: ЕС планирует новые санкции против РФ, избежав вето Венгрии и Словакии

Европейская комиссия впервые намерена предложить решение по принятию санкций против России, которое позволит избежать наложения вето со стороны Венгрии и Словакии.

Об этом стало известно корреспонденту польской радиостанции RMF FM, пишет "Европейская правда".

В частности, речь идет о том, что санкции будут наложены на удобрения и другие агропродовольственные товары из России и Беларуси.

Ожидается, что решение будет принято не единогласно, а квалифицированным большинством, поскольку оно будет касаться торговли. Таким образом, Венгрия или Словакия не будут иметь права вето.

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Пошлины должны быть настолько большими, что на практике импорт этих продуктов должен остановиться.

ЕС уже ввел пошлины на зерновые и масличные культуры из России и Беларуси в мае прошлого года, но не в рамках пакета санкций. С тех пор Еврокомиссия рассматривает возможность расширения возможности принятия санкций в обход требования единогласия.

В Брюсселе считают, что страны ЕС достигли "потолка" с точки зрения способности принимать решения по санкциям единогласно, о чем свидетельствуют все более слабые санкционные пакеты.

Еврокомиссия также хочет ударить по российскому "теневому флоту", то есть по судам, которые нелегально перевозят российскую нефть. Кроме внесения большего количества российских судов в черный список (сейчас в него внесены 72 судна из 600 судов "теневого флота"), рассматриваются также более креативные решения, такие как требование предъявлять страховку на случай разлива нефти. Такие решения готовят Дания, Польша и другие страны Балтийского региона.

Как сообщалось, Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину начала полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.

Ранее стало известно, что 16-й пакет санкций ЕС против России будет направлен на алюминий, агропродукцию, "теневой флот", сжиженный газ и российские банки.