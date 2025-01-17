В Бельгии впервые судят россиян за киберпреступления

В уголовном суде Брюсселя в пятницу, 17 января, началось рассмотрение дела по обвинению двух граждан России в киберпреступлениях – вымогательстве денег через вредоносные программы-вымогатели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

На скамье подсудимых оказались 40-летний В.С. и 44-летняя Е.Т., которые, как считает обвинение, использовали программы-вымогатели Crylock для вымогательства денег у сотен тысяч людей.

Программа удаленно блокировала компьютерные файлы и требовала выкуп для возвращения доступа.

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Как установило бельгийское следствие, В.С. был разработчиком Crylock, а Е.Т. рекламировала программу потенциальным покупателям и была посредником между заказчиками и жертвами при получении выкупа.

Жертвами злоумышленников стали преимущественно компании, а также частные лица и даже несовершеннолетние. В целом пострадали почти 400 тысяч человек, а нанесенный ущерб оценивается в более чем 3 миллиона евро.

Граждан России арестовали в Испании в июне 2023 года и передали Бельгии. Во время обысков в их доме полиция изъяла 16 серверов.

На открытии судебного процесса прокурор Брюсселя призвал жертв не платить выкуп и обращаться в полицию.

Слушания дела по существу запланированы на 9 мая.

По данным федеральной прокуратуры Бельгии, это первый случай, когда в стране судят граждан России за масштабные кибератаки с требованием выкупа.

Бельгия ранее страдала от российских кибератак, связанных с ее помощью Украине в борьбе против полномасштабного вторжения РФ.

В НАТО считают, что кибератаки могут быть основанием активации статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне.