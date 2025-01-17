У Бельгії вперше судять росіян за кіберзлочини

У кримінальному суді Брюсселя в пʼятницю, 17 січня, почався розгляд справи за звинуваченням двох громадян Росії у кіберзлочинах – вимаганні грошей через шкідливі програми-вимагачі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT.

На лаві підсудних опинились 40-річний В.С. та 44-річна Є.Т., які, як вважає обвинувачення, використовували програми-вимагачі Crylock для вимагання грошей у сотень тисяч людей.

Програма віддалено блокувала комп'ютерні файли та вимагала викуп для повернення доступу.

Реклама:

Як встановило бельгійське слідство, В.С. був розробником Crylock, а Є.Т. рекламувала програму потенційним покупцям і була посередником між замовниками та жертвами під час отримання викупу.

Жертвами зловмисників стали переважно компанії, а також приватні особи і навіть неповнолітні. Загалом постраждали майже 400 тисяч людей, а завдані збитки оцінюються в понад 3 мільйони євро.

Громадян Росії заарештували в Іспанії в червні 2023 року і передали Бельгії. Під час обшуків у їхньому будинку поліція вилучила 16 серверів.

На відкритті судового процесу прокурор Брюсселя закликав жертв не платити викуп і звертатися до поліції.

Слухання справи по суті заплановані на 9 травня.

За даними федеральної прокуратури Бельгії, це перший випадок, коли в країні судять громадян Росії за масштабні кібератаки з вимогою викупу.

Бельгія раніше потерпала від російських кібератак, повʼязаних із її допомогою Україні в боротьбі проти повномасштабного вторгнення РФ.

У НАТО вважають, що кібератаки можуть бути підставою активації статті 5 Вашингтонського договору про колективну оборону.