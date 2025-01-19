Трамп рассказал о своих планах на первую неделю президентства

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что планирует подписать "рекордное" количество указов, когда вступит в должность, на повестке дня – массовые депортации и поездка в Лос-Анджелес, чтобы осмотреть ущерб от лесных пожаров.

Об этом он рассказал в интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что темой его инаугурационной речи будут "единство и сила, а также слово „справедливость".

"Потому что вы должны относиться к людям справедливо. Вы не можете просто сказать: "О, все будет прекрасно". Знаете, мы прошли через ад в течение четырех лет с этими людьми. И поэтому, знаете, с этим надо что-то делать", – сказал он.

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Американский избранник сказал, что массовая депортация иммигрантов без документов будет для него главным приоритетом. Он не назвал точной даты или города, где начнутся депортации, но сказал, что они начнутся в ближайшее время.

"Это начнется очень рано, очень быстро. Я не могу сказать, в каких городах, потому что все развивается. И я не думаю, что мы хотим сказать, какой город. Вы увидите это собственными глазами. Мы должны вывести преступников из нашей страны", – сказал Трамп.

Республиканец отметил, что еще не определил, сколько указов он подпишет после вступления в должность, но считает, что это будет "рекордное" количество.

"Мы имеем рекордное количество документов, которые я подпишу сразу после этой [инаугурационной] речи", – отметил он.

Также Трамп сказал, что, вероятно, посетит Лос-Анджелес на следующей неделе, чтобы оценить ущерб от лесных пожаров.

"Я собирался поехать, собственно, еще вчера, но подумал, что будет лучше, если я поеду как президент. Я думаю, что это будет немного более уместно", – добавил он.

Также, как писала "ЕвроПравда", Трамп заявил, что "скорее всего" отложит запрет TikTok на 90 дней после вступления в должность.

Ожидается, что инаугурация Трампа будет перенесена в помещение из-за опасно низких температур, которые прогнозируются в Вашингтоне.

Последним президентом, который принимал присягу в помещении, был Рональд Рейган в 1985 году, когда дневная температура опускалась ниже -13 по Цельсию. Рейган принял присягу в ротонде Капитолия. Его инаугурационный парад был отменен.

Сейчас в США продолжается активная подготовка к инаугурации Трампа, а Национальная гвардия объявила о ряде обновленных мер безопасности, чтобы избежать проблем, которые имели место во время протестов 6 января четыре года назад.

Подробнее об инаугурации Трампа читайте в статье В гостях у Трампа: кто будет на инаугурации в США, почему туда не едет Зеленский и где здесь "измена".