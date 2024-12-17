В Италии отказались от повышения зарплат беспартийным министрам после возмущения

Правительство Италии после возмущения общественности отозвало предложение, которое предусматривало существенное повышение зарплат министрам, не имеющим депутатских мандатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Отозванное предложение предусматривало повышение зарплат беспартийных министров примерно на 7000 евро в месяц. Это должно было бы уравнять их зарплату с зарплатой министров, которые получают дополнительную зарплату как депутаты.

Предложение касалось бы почти десятка министров правительства Италии, в частности главы МВД Маттео Пьянтедози и Министерства культуры Алессандро Джули.

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Повышение зарплат вызвало возмущение оппозиции, которая напомнила о сокращении финансирования здравоохранения и пенсий в бюджете.

"Одной рукой они повышают зарплаты министрам, а другой блокируют минимальную зарплату. Пусть не говорят, что это правительство не умеет выбирать приоритеты", – заявила лидер левоцентристской Демократической партии Элли Шляйн.

После этого министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал правительство отозвать предложение, чтобы "избежать ненужных споров".

После этого в бюджет Италии на 2025 год внесли другую поправку, которая предусматривает лишь возмещение министрам расходов на проезд из специального фонда в размере 500 тысяч евро.

Напомним, в 2025 году вырастут зарплаты президента Латвии, а также членов правительства, депутатов Сейма и самоуправлений страны.

Правительство Словакии в начале года одобрило постановление о повышении заработных плат, несмотря на то, что они должны были бы быть заморожены из-за роста государственного долга.