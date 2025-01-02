В Финляндии еще одного члена экипажа танкера, связанного с РФ, подозревают в обрыве кабеля

Полиция Финляндии начала следствие в отношении восьмого члена экипажа танкера Eagle S, задержанного в конце декабря по подозрению в повреждении подводного кабеля связи.

Об этом правоохранители сказали в комментарии Yle, сообщает "Европейская правда".

В полиции отметили, что в список подозреваемых добавили восьмого человека, которому наложен запрет на выезд за границу. Ранее сообщалось, что следственные действия ведутся в отношении семи членов экипажа Eagle S.

"Количество лиц, которым запрещен выезд, может измениться по мере прогресса предварительного расследования", – добавили в полиции Финляндии.

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Там также уточнили, что подозреваемым в совершении преступления не разрешается покидать палубу Eagle S.

Финская полиция ожидает, что активная начальная фаза расследования в отношении танкера продлится несколько недель, тогда как общее расследование займет не менее нескольких месяцев.

26 декабря Финляндия задержала судно Eagle S в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне ранее обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

В рамках расследования финские власти обнаружили на дне Балтийского моря следы, которые, вероятно, оставил якорь нефтяного танкера Eagle S.

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