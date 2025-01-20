Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо опасается, что мир, возможно, уже находится в Третьей мировой войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Yle.

Халла-ахо считает, что мир может не осознавать того, что Третья мировая уже началась, "поскольку мы так сильно пытаемся ее избежать". Халла-ахо предупредил, что игнорирование фактов приведет к большим проблемам.

"Если мы не знаем, находимся ли мы в состоянии войны, всегда лучше предполагать, что находимся", – сказал Халла-ахо в интервью газете Turun Sanomat.

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Его комментарии перекликаются с заявлением в минувшее воскресенье премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который утверждал, что "Швеция не находится в состоянии войны. Но и не в состоянии мира".

Халла-ахо утверждал, что защита и помощь Украине должны быть высшим политическим приоритетом. Он сказал, что война в Украине должна привлекать больше внимания в финской политике, чем это происходит сейчас.

Спикер парламента также отметил, что Финляндия должна более четко определить свою цель, а затем инвестировать в это.

Бывший председатель Партии финнов имеет степень доктора наук по славистике и свободно владеет русским и украинским языками, поскольку в 1990-х годах работал в посольстве Финляндии в Киеве.

В конце 2023 года он выступил с речью на украинском языке в парламенте в Киеве.