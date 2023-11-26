Спикер парламента Финляндии выступил в Раде полностью на украинском языке

Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо выразил свою речь в Верховной Раде полностью на украинском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Халла-ахо выступал в Раде в субботу вместе со спикерами всего шести стран ЕС и президентом Парламентской ассамблеи НАТО, его речь была полностью на украинском.

Who among world political leaders can make a speech in so perfect #Ukrainian? May be just a few. Here is the today's video of the Speaker of the Parliament of #Finland Jussi Halla-aho addressing the #Ukraine's Parliament in Ukrainian on the 90th anniversary of the Russian crime -… pic.twitter.com/eKM4bTfthG November 25, 2023

Юсси Халла-ахо начал с напоминания о том, что Финляндия в 1939 году столкнулась с такой же имперской агрессией СССР, как сейчас Украина, и 24 февраля финны хорошо вспомнили это прошлое.

Он выразил разочарование тем, что после завершения "холодной войны" и распада СССР Россия в итоге не изменилась.

"Как тогда, так и сегодня она не уважает ни международного права, ни своих обязательств. Она не ценит жизни ни своих, ни чужих. Она считает, что имеет право вето на выборы своих соседей, право вето даже на их существование. Россия уважает и понимает силу. На российский империализм надо ответить силой", – подчеркнул Халла-ахо.

Спикер отметил, что героическое сопротивление Украины придало Финляндии смелости действовать – вероятно, имея в виду заявку на вступление в НАТО и военную помощь Украине.

Он напомнил, что Финляндия передала Украине уже 20 пакетов военной помощи и будет продолжать поддержку столько, сколько будет необходимо.

Халла-ахо коснулся также вопроса Голодомора. Он пояснил, что финский парламент по формальным причинам никогда не выдает деклараций по историческим событиям и даже не имеет процедуры для этого, однако на прошлой неделе руководители фракций с большинством депутатов подписали совместное заявление о том, что видят основания считать Голодомор геноцидом украинского народа со стороны советской власти.

Во время выступления украинские депутаты много раз прерывали его бурными аплодисментами и вставали с мест.

Напомним, Юсси Халла-ахо принадлежит к крайне правой партии "Настоящие финны". Летом его избрали кандидатом от партии на президентских выборах в Финляндии, которые пройдут в конце января. Сейчас он на 5-й позиции в рейтингах.

Российским пропагандистам Халла-ахо запомнился тем, что за донат заказал надпись на украинском снаряде.