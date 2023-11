Спикер парламента Финляндии выступил в Раде полностью на украинском языке

Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо выразил свою речь в Верховной Раде полностью на украинском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Халла-ахо выступал в Раде в субботу вместе со спикерами всего шести стран ЕС и президентом Парламентской ассамблеи НАТО, его речь была полностью на украинском.

Who among world political leaders can make a speech in so perfect #Ukrainian? May be just a few. Here is the today's video of the Speaker of the Parliament of #Finland Jussi Halla-aho addressing the #Ukraine's Parliament in Ukrainian on the 90th anniversary of the Russian crime -… pic.twitter.com/eKM4bTfthG