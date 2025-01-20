Спікер парламенту Фінляндії: світ, можливо, вже перебуває у Третій світовій
Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо побоюється, що світ, можливо, вже перебуває у Третій світовій війні.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Yle.
Халла-ахо вважає, що світ може не усвідомлювати того, що Третя світова вже почалася, "оскільки ми так сильно намагаємося її уникнути". Халла-ахо попередив, що ігнорування фактів призведе до більших проблем.
"Якщо ми не знаємо, чи перебуваємо у стані війни, завжди краще припускати, що перебуваємо", – сказав Халла-ахо в інтерв'ю газеті Turun Sanomat.
Його коментарі перегукуються із заявою минулої неділі прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, який стверджував, що "Швеція не перебуває у стані війни. Але і не в стані миру".
Халла-ахо стверджував, що захист і допомога Україні повинні бути вищим політичним пріоритетом. Він сказав, що війна в Україні повинна привертати більше уваги у фінській політиці, ніж це відбувається зараз.
Спікер парламенту також зазначив, що Фінляндія повинна більш чітко визначити свою мету, а потім інвестувати в це.
Колишній голова Партії фінів має ступінь доктора наук зі славістики і вільно володіє російською та українською мовами, оскільки в 1990-х роках працював у посольстві Фінляндії в Києві.
Наприкінці 2023 року він виступив з промовою українською мовою в парламенті в Києві.