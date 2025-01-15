Сибига прокомментировал, будет ли Украина признавать "президента" Грузии Кавелашвили

Министр иностранных дел Андрей Сибига не стал называть президентом Грузии Михеила Кавелашвили и пояснил, что в этом вопросе Украина присоединится к позиции ЕС.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос о том, кого официальный Киев считает президентом Грузии, Сибига ответил словами о том, что Украина "поддерживает грузинский народ" и признает государства, а не лидеров.

"Мы осуждаем решение о приостановлении евроинтеграции, мы осуждаем многочисленные нарушения во время парламентских выборов, мы осуждаем непропорциональные репрессии грузинских властей в отношении своих же граждан. Мы внимательно изучили отчет ОБСЕ, который четко указывает на эти многочисленные нарушения. Главная его рекомендация – провести новые выборы, чтобы устранить первопричину проблем. Подчеркну: ни одна страна, а особенно Россия, не имеет права вето относительно геополитического выбора народа, относительно участия страны в международных союзах и альянсах", – отметил Андрей Сибига.

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Он напомнил о санкциях, которые Украина среди первых ввела против должностных лиц, причастных к нарушениям прав грузинских граждан.

"Утверждение демократических ценностей, защита прав человека, соблюдение стандартов – это для нас, как для государства, прошедшего свои майданы, – не пустые слова.

Поэтому я не верю в какие-либо успешные правительства и не верю в модели власти, которые построены вопреки воле народа. И мы также убеждены, что выбор грузинского народа – это евроатлантическое стремление Грузии", – отметил Сибига.

После этого его спросили, стоит ли рассчитывать на такой же подход Украины к Кавелашвили, как и к Александру Лукашенко, которого МИД в заявлениях не называет президентом.

"Уверяю, что мы очень внимательно прочитали статью на "Европейской правде" по этому поводу. Могу лишь добавить, что наш подход будет построен на подходе Европейского Союза. Мы, как государство, которое стремится получить полноправное членство в ЕС, обязаны присоединяться к политическим оценкам и заявлениям Евросоюза", – сказал министр иностранных дел.

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