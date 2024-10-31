Саакашвили просит президента Грузии помиловать его

Грузинский экс-президент Михеил Саакашвили на фоне обострения политического кризиса после парламентских выборов в Грузии призвал действующего президента Саломе Зурабишвили помиловать его.

Об этом Саакашвили написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

В своем посте он заявил, что выражает "полную солидарность" с Саломе Зурабишвили и приветствует то, что она не пошла на провокацию и не согласилась на допрос "российской прокуратуры", имея в виду ее отказ дать показания прокуратуре по делу о нарушениях на парламентских выборах.

"Я заметил, что госпожа Саломе также не пропустила угрозу Медведева. Но требует справедливости и то, что в результате именно таких указаний из Москвы я сижу в тюрьме уже более трех лет по сфабрикованному обвинению", – написал Саакашвили.

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Он добавил, что не хочет, чтобы Зурабишвили несла историческую ответственность за это незаконное заключение. Президент, по его словам, "может устранить эту несправедливость".

В феврале 2023 года Зурабишвили заявляла, что даже с ее помилованием Саакашвили не освободят из заключения, поскольку он обвиняется по нескольким делам.

В апреле 2022 года Зурабишвили утверждала, что не планирует его помиловать, чтобы не углублять поляризацию общества.

В 2021 году Зурабишвили говорила, что Саакашвили не соответствует ни одному критерию политического заключенного, он добровольно и нелегально прибыл в страну с целью дестабилизации.

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.