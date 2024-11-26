Норвегия выделит $4,5 млн в рамках программы "Зерно из Украины"

Норвегия выделяет дополнительные 50 млн норвежских крон (4,5 млн долларов) на инициативу "Зерно из Украины" – программу, которая играет важную роль в борьбе с голодом в регионах Ближнего Востока и Африки.

Об этом говорится в сообщении норвежского правительства, передает "Европейская правда".

В правительстве отметили, что этот вклад в размере 50 млн крон подчеркивает обязательства Норвегии поддерживать глобальную продовольственную безопасность и помогать странам, которые больше всего страдают от голода и высоких цен на продовольствие.

"Эта программа демонстрирует силу международного сотрудничества", – сказала Анна Беате Кристиансен Твиннерейм, министр по вопросам сотрудничества и развития Норвегии.

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"Несмотря на вызовы, вызванные полномасштабным вторжением России, Украина продолжает поддерживать глобальные продовольственные системы, предоставляя необходимую помощь странам, которые в ней нуждаются. Увеличение поддержки со стороны Норвегии подчеркивает ее приверженность предотвращению голода и укреплению стабильности в регионах, наиболее пострадавших от глобальных кризисов", – добавила она.

Также правительство Норвегии предложило увеличить помощь Украине в 2025 году до 30 млрд норвежских крон ($2,7 млрд) с 27 млрд крон в этом году.

Напомним, Австрия решила выделить 2 млн евро на программу "Зерно из Украины" и еще 5 млн евро – на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.