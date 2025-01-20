Премьер Франции считает, что Европа рискует быть раздавленной политикой Трампа

Премьер-министр Франции Франсуа Байру предупредил в понедельник, 20 января, что Франция и Европа должны противостоять новоизбранному президенту США Дональду Трампу и его политике, иначе они будут "раздавлены".

Об этом он сказал выступая перед журналистами в городе По, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Байру заявил, что США "решили начать чрезвычайно доминирующую форму политики через доллар, через свою промышленную политику, из-за того, что они могут захватить мировые инвестиции и мировые исследования".

"И если мы ничего не сделаем, наша судьба очень проста – над нами будут доминировать. Нас раздавят. Мы будем маргинализированы", – заявил он.

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Французский премьер подчеркнул, что то, как страна будет реагировать – это решение, которое лежит исключительно на французском народе и на Европе, "потому что очевидно, что без Европы мы ничего не сможем сделать".

Как известно, инаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января. Республиканец уже заявил, что планирует подписать "рекордное" количество указов, когда вступит в должность.

Ряд европейских стран уже выражали обеспокоенность относительно президентства Трампа. В частности, в правительстве Германии ожидают, что именно ФРГ станет главной европейской "мишенью" торговых тарифов Трампа.

А в правительстве Британии опасаются, что в случае решения избранного президента США повысить тарифы для европейского экспорта Лондону придется урезать оборонный бюджет.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вместе с началом второго президентства Трампа он начинает новую фазу наступления, "целью которого является оккупация Брюсселя".