Трамп о покушении: меня спас Бог, чтобы вернуть Америке величие

Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи в понедельник, 20 января, заявил, что во время покушения летом 2024 года его "спас Бог".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В инаугурационной речи Трамп вспомнил о покушении на него во время предвыборного мероприятия в городке Батлер в штате Пенсильвания в июле 2024 года, когда пуля попала в его ухо.

"Но я чувствовал тогда и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Меня спас Бог, чтобы вернуть Америке величие", – добавил он.

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Покушение на Трампа вызвало в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привело к расследованиям служб безопасности, которые обеспечивали охрану политика.

Во время покушения на Трампа во время предвыборного митинга пуля задела его ухо, один человек на трибунах позади Трампа погиб и еще двое получили ранения. Нападавшего – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса – на месте убили агенты Секретной службы.

Напомним, что Дональд Трамп принял присягу и стал 47-м президентом США.