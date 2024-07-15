"Я должен был бы быть мертвым": Трамп рассказал о пережитом покушении

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о моменте покушения на себя, которое произошло во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания.

Об этом он сказал в интервью New York Post, сообщает "Европейская правда".

В частности, Трамп поразмышлял над тем, как ему удалось выжить во время покушения.

"Я не должен быть здесь. Я должен был быть мертвым. Благодаря удаче или Богу, многие люди говорят, что это благодаря Богу я все еще здесь", -сказал Трамп, показывая журналисту большой синяк на правом предплечье, который, по его словам, он получил, когда агенты бросились на сцену, чтобы защитить его.

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Он также сказал, что хотел продолжать говорить после ранения, но Секретная служба настояла на том, чтобы он поехал в больницу.

"Я просто хотел продолжить говорить, но меня только что подстрелили", – сказал он.

Трамп также сказал, что ценит звонок, который он получил от президента Джо Байдена.

Он назвал его "замечательным" и "очень приятным".

Как известно, в субботу на предвыборном митинге Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, во время которого он получил легкое ранение уха.

Один из участников события, оказавшихся в зоне поражения на трибунах, погиб, еще два человека получили ранения.

Спецслужбы застрелили нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.

Подробно об этом – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.