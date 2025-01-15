Reuters: советники Трампа признали, что для мирного соглашения по Украине нужны месяцы

Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа признают, что процесс завершения войны в Украине займет месяцы или даже больше времени, а не один день, как обещал Трамп во время предвыборной кампании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters, которое пообщалось с двумя соратниками Трампа, которые участвуют в обсуждении войны в Украине.

По оценкам соратников Трампа, для решения конфликта в Украине понадобятся месяцы. Они отметили, что обещание завершить войну за один день было сочетанием предвыборной шумихи и непонимания неразрешимости конфликта и времени, необходимого для формирования новой администрации.

Оценки собеседников агентства совпадают с высказываниями нового посланника Трампа по вопросам России и Украины, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, который на прошлой неделе в интервью Fox News заявил, что хотел бы иметь "решение" войны в течение 100 дней.

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Хотя точные контуры мирного плана Трампа все еще обсуждаются, советники Трампа в целом поддерживают идею снять с повестки дня возможность членства Украины в НАТО, по крайней мере в обозримом будущем, и заморозить нынешнюю линию фронта.

Большинство высокопоставленных советников Трампа также поддерживают предоставление Украине материальных гарантий безопасности, таких как создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими войсками.

Пока что попытки команды Трампа прекратить войну происходят несистемно, что подчеркивает, насколько предвыборные обещания могут столкнуться с реальностью сложных дипломатических переговоров.

Сенатор США Марко Рубио, избранный Трампом на должность государственного секретаря, заявил в среду во время слушаний в Сенате, что для того, чтобы российско-украинская война закончилась, и Украина, и Россия должны пойти на уступки.

Пит Гегсет, номинированный Дональдом Трампом на должность министра обороны США, заявил, что будущая администрация понимает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.

Европейские союзники Украины выразили осторожный оптимизм относительно того, что Трамп не будет принуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.