Трамп: я буду миротворцем и объединителем

47-й президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи в понедельник, 20 января, пообещал способствовать развитию сильной американской армии и противодействовать войнам в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В инаугурационной речи Трамп пообещал создать "самую сильную армию, которую когда-либо видел мир".

"Мы будем измерять наш успех не только битвами, которые мы выигрываем, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое важное, войнами, в которые мы никогда не вступаем", – подчеркнул он.

Реклама:

Президент США подчеркнул, что стремится быть "миротворцем и объединителем", а при его президентстве Штаты вернут "законное место самой большой, самой могущественной, самой уважаемой нации на земле".

Говоря о внешней политике, Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, который "эксплуатирует Китай", а также переименовать Мексиканский залив в Американский залив.

Примечательно, что Трамп не упомянул о намерениях захватить Гренландию или превратить Канаду в "51-й американский штат", а также Украину или полномасштабное российское вторжение.

В своей инаугурационной речи новый президент США также объявил о начале "золотого века Америки".

Дональд Трамп стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд. Кроме того, до завершения второй каденции ему исполнится 82 года, поэтому он станет самым старым президентом США в истории.

Ранее стало известно, что Трамп в первый день планирует подписать ряд исполнительных указов о восстановлении федеральной смертной казни, а также изменения в официальные документы, требующие указания пола граждан в соответствии с тем, который был определен при рождении.