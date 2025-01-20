CNN: Трамп в первый день работы помилует часть осужденных за штурм Капитолия

Президент США Дональд Трамп планирует помиловать людей, осужденных за ненасильственные преступления, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, и смягчить наказание осужденным за более серьезные преступления.

Об этом телеканалу CNN сообщили информированные источники, пишет "Европейская правда".

Помилование части осужденных за штурм Капитолия не отменит их судимость, но восстановит их гражданские права, такие как право на владение оружием или право голоса, а также досрочно завершит их испытательный срок.

Смягчение наказания тоже не отменит судимости за события 6 января 2021 года, но позволит освободить заключенных участников беспорядков из-под стражи.

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Ожидается, что Министерство юстиции США также обратится в суд с просьбой закрыть дела в отношении событий штурма Капитолия, которые еще не дошли до суда.

Трамп еще не подписал исполнительный указ, но ожидается, что он сделает это в понедельник, добавляет CNN.

Всего в связи со штурмом Капитолия предъявили обвинения более 1400 лицам, более 900 из них уже получили приговоры. Примерно две трети получили наказание в виде лишения свободы на срок от нескольких дней до максимального приговора – 22 года.

По состоянию на сейчас в судах также рассматриваются около 300 уголовных дел в отношении штурма Капитолия.

Трамп давно обещал помиловать по крайней мере часть своих сторонников, которые штурмовали Капитолий в 2021 году.