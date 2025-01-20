CNN: Трамп у перший день роботи помилує частину засуджених за штурм Капітолія

Президент США Дональд Трамп планує помилувати людей, засуджених за ненасильницькі злочини, пов'язані зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року, і пом'якшити покарання засудженим за більш серйозні злочини.

Про це телеканалу CNN повідомили поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

Помилування частини засуджених за штурм Капітолія не скасує їхню судимість, але відновить їхні громадянські права, як-то право на володіння зброєю або право голосу, а також достроково завершить їхній випробувальний термін.

Помʼякшення покарання теж не скасує судимості за події 6 січня 2021 року, але дозволить звільнити ув'язнених учасників заворушень з-під варти.

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Очікується, що Міністерство юстиції США також звернеться до суду з проханням закрити справи стосовно подій штурму Капітолія, які ще не дійшли до суду.

Трамп ще не підписав виконавчий указ, але очікується, що він зробить це в понеділок, додає CNN.

Загалом у зв’язку зі штурмом Капітолія висунули звинувачення понад 1400 особам, понад 900 з них вже отримали вироки. Приблизно дві третини отримали покарання у вигляді позбавлення волі на термін від кількох днів до максимального вироку – 22 роки.

Станом на зараз у судах також розглядаються близько 300 кримінальних справ стосовно штурму Капітолія.

Трамп давно обіцяв помилувати принаймні частину своїх прихильників, які штурмували Капітолій у 2021 році.