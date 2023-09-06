Дело о штурме Капитолия: экс-лидера экстремистского движения Proud Boys посадили на 22 года

Бывшего лидера праворадикальной группировки Proud Boys Энрике Таррио во вторник приговорили к 22 годам заключения за участие в нападении на Капитолий 6 января 2021 года, что стало самым длинным приговором по этому делу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Окружной судья США Тимоти Келли вынес приговор 39-летнему Таррио из Майами за его роль в беспорядках сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа. Его адвокаты заявили, что он подаст апелляцию.

Таррио был признан виновным в подрывном заговоре за свою роль в планировании бунта в Капитолии, который имел целью помешать Конгрессу засвидетельствовать победу президента Джо Байдена над Трампом на выборах, которые, как ложно утверждал Трамп, были запятнаны широкомасштабными фальсификациями.

Адвокаты Таррио заявили, что его отсутствие в Вашингтоне 6 января, которое стало результатом предварительного распоряжения другого судьи, означает, что он не имел "прямого влияния" на беспорядки.

Но при вынесении приговора судья сказал: "Энрике Таррио был окончательным лидером этого заговора. Он был главным лидером, главным лицом, которое организовало, которое было мотивировано революционным рвением".

Прокуроры заявили, что Таррио поддерживал связь с группой Proud Boys и следил за их действиями.

Прокуроры попросили Келли приговорить Таррио к 33 годам за решеткой, заявив, что он помогал руководить атакой из Балтимора. Его адвокаты просили не более 15 лет.

Во вторник в суде Таррио заявил, что сожалеет о своих действиях. "Мне чрезвычайно стыдно и я разочарован", – сказал он о насилии против правоохранителей в тот день, добавив: "То, что произошло 6 января, было национальным позором".

Самым жестким в деле до сих пор оставался приговор для Стюарда Рода из ультраправой организации Oath Keepers – 18 лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе двух бывших лидеров движения Proud Boys также приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

В начале августа 2023 года обвинения по делу о штурме Капитолия объявили и самому Дональду Трампу. Ему выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; заговор с целью нарушения прав.

Всего обвинения в связи со штурмом Капитолия выдвинули более 1100 лицам, 600 из них уже осудили.