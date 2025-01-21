Сенатор-демократ беспокоится, что указ Трампа оставит Украину без помощи на зиму

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс выразил опасения, что указ президента Дональда Трампа о замораживании иностранной помощи может поставить под угрозу помощь Украине на зимний период.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует CNN.

Кунс выразил обеспокоенность решением Трампа поставить на паузу выделение иностранной помощи для проведения ее аудита.

"Означает ли это, что мы покинем Украину посреди зимы? Потому что USAID (Агентство США по международному развитию. – Ред.) предоставляло критически важное финансирование для восстановления их электросети каждый раз, когда Россия нападала на нее", – пояснил он.

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Сенатор-демократ также обратил внимание, что указ Трампа может поставить под угрозу помощь Иордании и финансирование Всемирной продовольственной программы и ЮНИСЕФ.

"У меня нет ясности, и я думаю, что нам нужна ясность", – подытожил Кунс.

В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Государственный департамент и Агентство США по международному развитию являются основными ведомствами, которые осуществляют надзор за иностранной помощью.

В то же время на поставки оружия Украине это решение не должно повлиять, поскольку соответствующие расходы принимались Конгрессом США не как международная помощь.

Новая администрация США не объявляла, какой будет ее политика в отношении предоставления Украине поддержки, в то же время назначенный государственным секретарем Марко Рубио говорил, что обе стороны войны должны пойти на уступки.