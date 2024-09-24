На луковой плантации ультраправого немецкого депутата в Беларуси работают политзаключенные

Немецкий бизнесмен и депутат от популистской партии "Альтернатива для Германии" Йорг Дорнау регулярно привлекал белорусов, осужденных по политическим статьям, для работ на своей луковой плантации.

Об этом пишет белорусское издание Reform.news, сообщает "Европейская правда".

Предприятие Дорнау "Цыбулька-Бел" и Лидский Центр изоляции правонарушителей заключили договор подряда. Как удалось выяснить, немецкий политик лично проверял работу политзаключенных. Им платили около 5 евро в день.

Один из задержанных, которого отправили в центр изоляции за лайк под постом в соцсети, рассказал, что работа не была принудительной, а заработанные деньги должны были пойти на счет содержания в Центре изоляции.

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Дорнау родился в Борне в Саксонии. В 2016 году он присоединился к ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии". С 2019 года он стал членом саксонского парламента и представляет парламентскую группу "АдГ" по сельскохозяйственной политике.

Немецкий политик попал в заголовки федеральных немецких СМИ после того, как выяснилось, что он владеет сельхозпредприятием ООО "Цыбулька-Бел" в Беларуси. Его ферма выращивает лук и другие овощи на нескольких сотнях гектаров в Лидском районе.

Вести предпринимательскую деятельность депутатам, согласно закону о Саксонском парламенте, не запрещается. Однако Дорнау скрыл свой бизнес в Беларуси, тем самым нарушив обязательства по отчетности. В результате в августе 2024 года саксонский парламент оштрафовал его на 20 862 евро.

СМИ ранее обнаружили, что член немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстронь мог тайно побывать в Беларуси в конце 2022 года.