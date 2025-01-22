СМИ: Франция выдала второй ордер на арест свергнутого лидера Сирии

Французские следственные судьи выдали ордер на арест свергнутого сирийского лидера Башара Асада по подозрению в соучастии в военных преступлениях, в частности, в умышленном нападении на гражданских лиц.

Об этом сообщил агентству Reuters собеседник в юридических кругах, пишет "Европейская правда".

Как пишет агентство, мандат был выдан 20 января в рамках расследования дела Салаха Абу Набура, франко-сирийского гражданина, который погиб 7 июня 2017 года во время бомбардировки в Сирии.

Это уже второй ордер на арест, выданный французскими судьями на бывшего сирийского лидера, которого в начале декабря 2024 года свергли повстанцы.

Реклама:

Отмечается, что в ноябре 2023 года французские судьи выдали первый ордер на арест Башара Асада по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях.

Это произошло после французского расследования химических атак в Думе и районе Восточной Гуты в августе 2013 года, в результате чего тогда погибло более 1000 человек.

Агентство добавило, что в прошлом правительство Асада отрицало использование химического оружия против своих оппонентов в гражданской войне, вспыхнувшей в марте 2011 года.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада.

Тогдашний советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США будут работать над защитой от террористической угрозы, которая может исходить от Сирии после внезапного свержения там режима Башара Асада.

Ряд европейских государств после падения режима Асада заявили, что прекращают рассмотрение заявок на убежище от граждан Сирии.

А канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в декабре заявили, что готовы сотрудничать с повстанческими группами, которые свергли президента Башара Асада в Сирии.