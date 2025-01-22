ЗМІ: Франція видала другий ордер на арешт поваленого лідера Сирії

Французькі слідчі судді видали ордер на арешт поваленого сирійського лідера Башара Асада за підозрою у співучасті у воєнних злочинах, зокрема, у навмисному нападі на цивільних осіб.

Про це повідомив агентству Reuters співрозмовник у юридичних колах, пише "Європейська правда".

Як пише агентство, мандат був виданий 20 січня в рамках розслідування справи Салаха Абу Набура, франко-сирійського громадянина, який загинув 7 червня 2017 року під час бомбардування в Сирії.

Це вже другий ордер на арешт, виданий французькими суддями на колишнього сирійського лідера, якого на початку грудня 2024 року скинули повстанці.

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Зазначається, що у листопаді 2023 року французькі судді видали перший ордер на арешт Башара Асада за звинуваченням у співучасті в злочинах проти людяності та співучасті у воєнних злочинах.

Це сталося після французького розслідування хімічних атак у Думі та районі Східної Гути в серпні 2013 року, внаслідок чого тоді загинуло понад 1000 людей.

Агентство додало, що у минулому уряд Асада заперечував використання хімічної зброї проти своїх опонентів у громадянській війні, що спалахнула в березні 2011 року.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада.

Тодішній радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США працюватимуть над захистом від терористичної загрози, що може надійти від Сирії після раптового повалення там режиму Башара Асада.

Низка європейських держав після падіння режиму Асада заявили, що припиняють розгляд заявок на притулок від громадян Сирії.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон у грудні заявили, що готові співпрацювати з повстанськими групами, які повалили президента Башара Асада в Сирії.