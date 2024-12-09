Нідерланди призупиняють розгляд прохань про притулок від сирійців

Національна міграційна служба Нідерландів вирішила не ухвалювати рішень щодо прохань про надання притулку від громадян Сирії протягом наступних шести місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Рішення стосовно заявок із Сирії ухвалила міністерка у справах притулку та міграції Нідерландів Марджолін Фабер через події в Сирії та падіння режиму Башара Асада.

Це дозволяє міграційній службі Нідерландів призупинити розгляд заяв про надання притулку до тих пір, поки не стануть зрозумілими наслідки зміни влади в Сирії.

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Водночас, підкреслила міністерка, сирійців не повертатимуть примусово на батьківщину. Цього не відбувалося й раніше, оскільки Нідерланди не підтримували дипломатичних відносин із режимом Асада.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Після цього про призупинення розгляду заяв сирійських біженців оголосили Австрія, Німеччина, а також Данія, Норвегія, Греція та Швеція.

