В результате аварии на угольной шахте в Словении погибли два человека

Спасатели обнаружили тело второго шахтера после аварии на угольной шахте Велене на северо-востоке Словении, где в понедельник, 20 января, вечером подземные тоннели были затоплены водой и отходами.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Отмечается, что сейчас спасатели продолжают поиски третьего шахтера, который остается под завалами после обвала сотен тонн шлама.

Авария произошла на шахте, входящей в состав государственного холдинга Slovenske Elektrarne Group, который поставляет уголь для Шоштаньской тепловой электростанции.

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К спасательной операции привлекли около 80 специалистов, они работают сменами по шесть часов. По словам представителей шахты, операция является чрезвычайно рискованной, поскольку завалы приходится разбирать вручную.

Причины аварии пока не установлены. На месте работают горные инспекторы, которые проводят расследование.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что добыча угля на шахте временно приостановлена и будет возобновлена только после завершения спасательных работ.

Напомним, летом на одной из старейших шахт Польши произошла серьезная авария.

А в результате несчастного случая на другой шахте в Силезии в мае погибли трое горняков.