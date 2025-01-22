Макрон: Европа должна быть сильной, чтобы защитить свои интересы перед Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы должны сыграть "свою полноценную роль" в построении "сильной" и "единой" Европы, способной защитить свои "интересы", особенно перед лицом США во главе с Дональдом Трампом.

Заявление французского президента приводит BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Макрон, который в среду принимает канцлера Германии Олафа Шольца в Елисейском дворце, отметил, что "как никогда ранее, европейцы, а следовательно, и наши две страны, должны сыграть свою роль в укреплении единой, сильной и суверенной Европы".

"Европа, которая преданна трансатлантическим связям, но которая также знает, как отстаивать свои собственные интересы и защищать их с помощью своих европейских ценностей и инструментов", – добавил он.

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Французский президент призвал к "действиям" для укрепления "конкурентоспособности, процветания и безопасности" Европы, а также "наших демократий" и "нашей экономической и социальной модели".

Он также подтвердил свое желание больше инвестировать в европейскую оборону.

"Нам нужны общие оборонные возможности, которых нам не хватает", – подчеркнул Макрон.

Он выразил убеждение, что "единственным ответом на времена, в которые мы входим", является демонстрация европейцами большего "единства, амбиций, смелости и независимости".

Напомним, 21 января Шольц призвал к прагматичному сотрудничеству с администрацией Трампа на фоне задекларированного им лозунга "Америка прежде всего".

А президент Александер Стубб заявил, что во времена президентства Трампа необходимо готовиться к "эпохе неопределенности, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, исчезают".