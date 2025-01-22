В немецкой Баварии произошло нападение с ножом, в результате два человека погибли и есть раненые, из-за полицейской операции останавливали поезда.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Нападение произошло посреди парка в городке Ашаффенбург под Франкфуртом примерно в 11:45. По предварительным данным, нападавший с ножом набросился на прохожих и ранил четырех человек – трех взрослых и ребенка. Два человека в результате нападения погибли.

Ralf Hettler / dpa

В полиции сообщили об одном задержанном и отметили, что угрозы больше нет.

Реклама:

"Мы можем почти гарантированно исключить террористическую версию", – сообщил представитель полиции в комментарии Spiegel. Он не стал сообщать никаких деталей о подозреваемом.

Место нападения ограждено, продолжается операция полиции. Свидетелей событий призвали связаться с правоохранителями и сообщать информацию, которая может пригодиться следствию.

Из-за того, что нападавший пытался бежать через железную дорогу, железнодорожное движение приостанавливали.

Напомним, в начале января в немецком городе Римбах вооруженный мужчина ворвался в отделение банка и удерживал в заложниках женщину, в итоге он сдался полиции.

В Словакии расследуют резонансное нападение с ножом в гимназии, в результате которого погибли два человека.