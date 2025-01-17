Нападение с ножом в словацкой гимназии: 18-летний подозреваемый уже имел судимость – СМИ

18-летний старшеклассник, который совершил нападение на учеников и учителя в гимназии городка на севере Словакии, в прошлом уже прибегал к агрессии против одноклассников и имел судимость.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Юноша, который совершил нападение с ножом в гимназии городка Списка Стара Вес в четверг, и до того имел проблемы с законом из-за угроз и применения силы к одноклассникам.

"Сегодня уже могу сказать, что подозреваемый – не "с чистым листом", и я не о его учебных достижениях. Это также будет принято во внимание в уголовном процессе", – сказал генпрокурор Словакии Марош Жилинка.

Реклама:

Журналисты из своих источников узнали, что парень, которого зовут Самуэль С., уже дважды судим.

В их распоряжении оказался приговор суда от июня 2022 года, когда юношу, тогда девятиклассника, судили за избиение одноклассницы. В то время он учился в городе Кежмарок, судебное разбирательство также проходило там.

Согласно этому документу, он в начале февраля 2022 года утром в публичном месте начал бить одноклассницу в лицо, а когда она упала и просила его остановиться, продолжил бить ее ногами по всему телу и голове.

Тогда юноша некоторое время пробыл под стражей, ему присудили отложенный 4-месячный срок заключения с пробационным надзором в течение 18 месяцев, а также запретили приближаться к пострадавшей ближе чем на 5 метров и находиться возле ее дома.

Еще одна судимость касалась угроз избиением и убийством в адрес одноклассниц, которые тот высказывал в мессенджере, и нескольких эпизодов нападения на одну из девушек, после чего она боялась ходить в школу одна. Эти события происходили в 2021 году, также в городе Кежмарок.

В деле не стали назначать юноше дополнительного наказания, считая достаточными меры в рамках более серьезного дела.

Директор гимназии, где произошло нападение, после появления этой информации заявила, что не слышала о проблемном прошлом парня и родители умолчали эту информацию, когда подавали документы.

Напомним, нападение произошло в гимназии городка Списка Стара Вес, что на севере страны под границей с Польшей. В результате полученных ранений два человека погибли.

В декабре нападение с ножом в школе произошло в столице Хорватии, в результате действий 19-летнего парня погиб 7-летний ребенок.