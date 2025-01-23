Трамп назначил главой Секретной службы агента, который прикрыл его во время покушения

Американский президент Дональд Трамп назначил новым директором Секретной службы агента Шона Керрана, который отвечал за его безопасность во время покушения в июле 2024 года в штате Пенсильвания.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что для него "большая честь" назначить Керрана следующим директором Секретной службы.

"Он доказал свое бесстрашное мужество, когда рисковал собственной жизнью, чтобы спасти меня от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я целиком и полностью доверяю Шону, что он сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде", – заявил американский президент.

Реклама:

Он рассказал, что Керран имеет 23-летний опыт работы в правоохранительных органах, начав свою карьеру в Секретной службе в 2001 году в должности специального агента в местном отделении в Ньюарке, где он занимался защитой, разведкой, расследованиями, вербовкой и логистическим обеспечением округа.

Во время первого срока Трампа Керран служил помощником специального агента, ответственного за Отдел охраны президента.

Скриншот: Truth Social

Ранее СМИ писали, что Трамп планирует назначить начальника своей охраны Керрана на должность главы американской Секретной службы.

Тогда отмечалось, что Керрану, вероятно, не хватает управленческого опыта для руководства таким большим и сложным учреждением, как Секретная служба, ведь в окружении Трампа он контролировал около 85 человек. Также он никогда не руководил таким бюджетом или операциями, как у Секретной службы.

Поэтому Керран заменил в должности и.о. директора Рональда Роу, занявшего эту должность после того, как Кимберли Читл подала в отставку после первого покушения на Трампа на митинге в Батлере в июле.

Подробно об июльском покушении на Трампа – в статье "ЕвроПравды": Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.